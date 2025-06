Sport in tv oggi domenica 8 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Domenica 8 giugno si preannuncia all'insegna dello sport, con eventi imperdibili in TV e streaming. Dal tennis di lusso al Roland Garros, al ciclismo intenso del Giro del Delfinato, fino alle emozioni della MotoGP e del motocross. Senza dimenticare gli Europei di ginnastica ritmica: una giornata ricca di adrenalina e passione. Scopri orari, programmi e come seguire tutto comodamente da casa, perché oggi lo sport non si ferma mai!

Domenica 8 giugno ci sarĂ tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con il Roland Garros, il ciclismo con il Giro del Delfinato, i motori con la MotoGP ed il motocross, la ginnastica ritmica con gli Europei, e tanto altro ancora. Nell’ultimo atto del tabellone principale di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis  si affronteranno, per la prima volta nella finale di un torneo del Grand Slam, il numero 1 del seeding e del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, ed il numero 2, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Nella finale  del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis  saranno protagoniste le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della seconda testa di serie, che affronteranno la coppia composta dalla kazaka Anna Danilina e dalla serba Aleksandra Krunic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 8 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

#Sinner-#Alcaraz al #RolandGarros, oggi (domenica 8 giugno) alle 15 su Eurosport 1 (canale 210 del telecomando Sky) e in streaming su NOW #SkySport #SkyTennis Partecipa alla discussione

` @nove! ? Domani, domenica 8 giugno, dalle 14:30 e il match sarĂ visibile gratuitamente sul Nove, oltre a Eurosport 1 e @discoveryplusit #EurosportTennis #RolandGarro Partecipa alla discussione

