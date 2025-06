Sport in tv domenica 8 giugno | programma di tutti gli eventi

Se sei un appassionato di sport, domenica 8 giugno è il giorno che non puoi perdere! Scopri il programma completo degli eventi televisivi, dal brivido delle finali del Roland Garros al Giro del Delfinato di ciclismo e alle emozioni del Motomondiale. Con i campionati nazionali conclusi, è il momento di seguire le qualificazioni delle Nazionali per i Mondiali 2026 e le prime sfide delle squadre di club. Preparati a vivere una giornata all'insegna dello sport!

Sport in tv oggi domenica 8 giugno: il programma completo, dal tennis con le finali del Roland Garros al Giro del Delfinato di ciclismo ed al Motomondiale I campionati di calcio sono finiti, spazio alle Nazionali impegnate in giro per il mondo nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali che si disputeranno nel 2026 tra Canada, Stati Uniti e Messico. Le squadre di club, invece, sono già in vacanza eccetto quelle che prenderanno parte alla prima edizione del Mondiale per Club, in partenza il 14 giugno. Non solo calcio, però. Una domenica già estiva per le temperature decisamente alte, tantissimo lo sport in tv che riguarda anche e soprattutto i colori italiani. 🔗 Leggi su Sportface.it

