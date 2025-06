Sport e politica Nanni Pd | Ci dicano se e come il Comune si spenderà per far rinascere la Spal

La rinascita della Spal rappresenta non solo una sfida sportiva, ma un simbolo di comunità e speranza per tutta Ferrara. Davide Nanni, consigliere PD, si impegna a fare chiarezza sui piani concreti del Comune per supportare il club in questo momento cruciale. La domanda è: quali azioni si programmeranno per risollevare le sorti della squadra e rafforzare il legame tra politica e territorio? Rimanete con noi per scoprirlo.

La vicenda della mancata iscrizione in Serie C della Spal, con le diverse e inevitabili implicazioni sportive e sociali, non ha lasciato indifferente il mondo della politica ferrarese. Davide Nanni, consigliere comunale del Partito Democratico.

