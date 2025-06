Spiro Leka cerca un playmaker per Pesaro | Tambone torna con nuovi stimoli

Spiro Leka annuncia una ricerca importante: un nuovo playmaker per Pesaro, capace di portare maggiori qualità e stimoli alla squadra. Dopo il ritorno di Tambone, il progetto si arricchisce di un elemento strategico, in grado di elevarne il livello complessivo. Ahmad ha lasciato il segno come realizzatore, ma ora serve un talento con doti di playmaking: un profilo che possa fare la differenza e portare Pesaro verso nuovi traguardi.

"Ahmad è stato uno splendido realizzatore, ma per la nuova squadra abbiamo bisogno di un giocatore diverso, con qualità di playmaking, che possa elevare il livello e la qualità dei suoi compagni". Così Spiro Leka disegna il profilo dell’americano che sta cercando per completare un pacchetto esterni praticamente finito con l’arrivo di Tambone, un innesto che lo mette di buon umore: "Avevo parlato con lui quasi un mese fa, aveva visto diverse partite nostre e ci siamo trovati concordi su tante cose. Mi ha fatto piacere soprattutto la sua motivazione perché – dice Leka -, al di là dei motivi familiari, Matteo torna a Pesaro con tanti stimoli: è rimasto molto male per la retrocessione, è come se cercasse con questo ritorno di darsi pace ed è un fattore importante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spiro Leka cerca un playmaker per Pesaro: Tambone torna con nuovi stimoli

In questa notizia si parla di: Spiro Leka Tambone Cerca

