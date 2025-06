Spinoff di tony e ziva | la delusione dei fan di ncis dopo 20 anni

Una rivisitazione emozionante e ricca di suspense che promette di riaccendere i cuori dei fan di NCIS, ma anche di suscitare qualche delusione tra chi sperava in un ritorno più fedele alle origini. La nuova produzione si concentrerà sulla coppia iconica di Tony e Ziva, interpretati rispettivamente da Michael Weatherly e Cote de Pablo, che si troveranno a collaborare nuovamente per proteggere la loro figlia Tali, dopo aver ricevuto alcune minacce rivolte alla famiglia. Questa sarà...

Il ritorno di NCIS: Tony & Ziva rappresenta una delle novità più attese nel panorama delle serie televisive dedicate al franchise. La nuova produzione si concentrerà sulla coppia iconica formata da Tony DiNozzo e Ziva David, interpretati rispettivamente da Michael Weatherly e Cote de Pablo, che si troveranno a collaborare nuovamente per proteggere la loro figlia Tali, dopo aver ricevuto alcune minacce rivolte alla famiglia. Questa sarà l'occasione per vedere i due personaggi condividere nuovamente lo schermo dopo l'ultima apparizione in NCIS stagione 11. la nuova serie NCIS dedicata a tony e ziva: un focus sui protagonisti.

