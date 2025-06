Spid gratuito ancora per poco Pagheremo per l’identità digitale

Il SPID gratuito sta per diventare un ricordo: a partire da luglio, l’identità digitale avrà un costo di quasi 6 euro. Solo due fornitori, InfoCert e Aruba, hanno già preso posizione, ma presto altri potrebbero unirsi a questa rivoluzione. Il governo investe sulla carta elettronica come nuova frontiera della pubblica amministrazione. Scopriamo insieme cosa cambierà e come prepararsi a questa importante transizione.

