Spid crepe sulla gratuità | Aruba e Infocert a pagamento - In arrivo i fondi Poste rimane gratis

La gratuità dello Spid, l’identità digitale indispensabile per accedere ai servizi pubblici e privati, sta vivendo le sue prime crepe. Mentre Poste mantiene la sua offerta gratuita, i provider Aruba e Infocert hanno iniziato a introdurre servizi a pagamento, sollevando dubbi e aspettative tra gli utenti. È il primo segnale di un cambiamento che potrebbe ridefinire il modo in cui gestiamo e usufruiamo della nostra identità digitale. Rimane da capire come evolverà questa situazione.

