Spiagge 2025 affari d' oro per i lidi di Napoli | quanto poco pagano per le concessioni

Le spiagge di Napoli nel 2025 si trasformano in un vero e proprio eldorado per i gestori degli stabilimenti balneari, grazie a concessioni incredibilmente vantaggiose. Mentre i cittadini affrontano costi insostenibili per godersi il mare, i lidi locali fanno affari d'oro con canoni di concessione che spesso si aggirano intorno ai mille euro annui. A febbraio, i lidi partenopei hanno già mostrato il loro potenziale di profitto, aprendo scenari sorprendenti per il futuro della costa cittadina.

Costi esorbitanti per i napoletani che vorranno farsi il bagno nelle acque cittadine. Dall'altro lato, gli stabilimenti balneari fanno affari d'oro pagando canoni molto bassi, che possono scendere anche a soli mille euro all'anno. A febbraio, i lidi partenopei hanno goduto, come quelli di tutta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Spiagge 2025, affari d'oro per i lidi di Napoli: quanto (poco) pagano per le concessioni

In questa notizia si parla di: Affari Spiagge Lidi Napoli

