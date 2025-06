Spendevo tanti soldi in droghe Alla commercialista mentivo dicendo che erano abiti vintage Ho fatto mio il dolore di mamma | lo rivela Miley Cyrus

Miley Cyrus si apre come mai prima d’ora, rivelando i momenti di dolore e le sfide che l’hanno plasmata. Dalla sua lotta con l’uso di droghe alla volontà di nascondere la verità, la cantante mostra un lato intimo e vulnerabile. Con il nuovo album “Something Beautiful” e il visual film che lo accompagna, Miley ci invita a scoprire il suo percorso di rinascita e autenticità, perché ogni storia merita di essere raccontata.

Miley Cyrus lo scorso 30 maggio ha pubblicato il suo nuovo album “ Something Beautiful “, composto da 13 tracce inedite, è prodotto dalla stessa Miley Cyrus e da Shawn Everett, con i contributi di Brittany Howard, Maxx Morando e Michael Pollack. L’album è stato accompagnato dall’uscita di un visual film “ Miley Cyrus: Something Beautiful ”, presentato in anteprima lo scorso 6 giugno al Tribeca Film Festival di New York, arriverà nelle sale italiane solo per un giorno, il 27 giugno, come evento speciale. L’artista in una intervista al podcast “The Ringer’s Every Single Album” ha raccontato anche gli aspetti privati più difficili del suo passato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it