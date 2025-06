Spaventoso frontale poi l' auto vola nel fossato | Marco muore sul colpo

Un incidente sconvolgente ha segnato il pomeriggio di sabato a Soncino, lasciando sgomento e dolore nella comunità. Marco Mattei, 52 anni di Borgo San Giacomo, ha perso la vita in modo improvviso e tragico in un frontale che ha portato la sua auto nel fossato. La scena, già di per sé spaventosa, ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile e crudele, lasciandoci con il drammatico sospetto: cosa si nasconde dietro questa tragedia?

Marco Mattei, 52enne residente a Borgo San Giacomo, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 7 giugno a Soncino (CR). Alla guida di una Fiat 500, stava percorrendo l'ex Statale 498 quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con.

