Sparita dalla cassaforte la collana di Sant' Erasmo

Sparita dalla cassaforte, la preziosa collana di Sant'Erasmo, patrono di Roccagorga, è al centro di un mistero che ha sconvolto la comunità. Si tratta di un gioiello votivo, simbolo di fede e devozione, custodito con cura all’interno della parrocchia dei Santi Leonardo ed Erasmo. La sua sparizione desta preoccupazione e curiosità: cosa si cela dietro questo furto? È un enigma che richiede risposte e attenzione da parte di tutti.

Sparita la collana di Sant'Erasmo, patrono di Roccagorga. Si tratta di un gioiello votivo appartenente alla parrocchia dei Santi Leonardo ed Erasmo, che era custodito all'interno di un astuccio custodito in una cassaforte ubicata nei locali parrocchiali. Il gioiello scomparso è una collana.

Sparita a roccagorga la collana di sant’erasmo, indagine in corso da parte della parrocchia - Nel comune di Roccagorga, in provincia di Latina, è sparita la collana d’oro di Sant’Erasmo; don Francesco Gazzelloni ha denunciato il fatto ai carabinieri e sono in corso le ricerche nella chiesa. Secondo gaeta.it

Mistero a Roccagorga: sparisce la collana di Sant’Erasmo, forzata la cassaforte della Parrocchia - "Nella serata di ieri, 7 giugno 2025, il vescovo Mariano Crociata è stato informato della sparizione di un gioiello votivo, ... Riporta latinapress.it

