Spari sul candidato alla presidenza in Colombia Miguel Uribe che rischia la vita

Un grave episodio scuote la corsa alle presidenziali in Colombia: il candidato Miguel Uribe è stato vittima di un attentato a Bogotà, rischiando la vita. Questo attacco mette in luce le tensioni e l’instabilità che attraversano il Paese, mentre la speranza di pace e sicurezza rimane viva. La vicenda solleva interrogativi sul clima politico e sulla necessità di un impegno condiviso per un futuro senza violenza. La Colombia merita di più, e il suo cammino verso la stabilità deve continuare.

Il senatore di destra e candidato alle presidenziali colombiane del prossimo anno Miguel Uribe è rimasto ferito dopo essere stato attinto da colpi d’arma da fuoco a Bogotà. Lo riportano numerosi media locali, mentre il governo parla di un “attacco”. Miguel Uribe, 39 anni, è ora in condizioni critiche mentre una persona è stata tratta in arresto. “La violenza non può mai essere la strada.spero vivamente che (Uribe) stia bene e fuori pericolo”, ha scritto sui social la ministra degli Esteri colombiana Laura Sarabia. In un video pubblicato sui social network si vede il candidato che sta tenendo un comizio quando si sentono le esplosioni di numerosi colpi d’arma da fuoco diretti verso il politico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Spari sul candidato alla presidenza in Colombia, Miguel Uribe, che rischia la vita

