Spari contro il candidato alla presidenza in Colombia Miguel Uribe | il senatore conservatore ferito a Bogotà

Un grave episodio scuote la scena politica colombiana: il candidato alla presidenza Miguel Uribe, senatore conservatore, è stato vittima di un attacco armato a Bogotá. Colpito da tre colpi, due alla testa e uno al ginocchio, Uribe lotta per la sua vita e solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei protagonisti delle imminenti elezioni. Un atto che potrebbe segnare un importante punto di svolta nel panorama politico del paese.

Il senatore di destra e candidato alle presidenziali colombiane del prossimo anno Miguel Uribe è rimasto ferito dopo essere stato attinto da colpi d'arma da fuoco a Bogotà. Il senatore conservatore è stato attinto da tre colpi d'arma da fuoco, due alla testa e uno al ginocchio.

