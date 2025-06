Spari al comizio elettorale in Colombia | il candidato alle presidenziali Miguel Uribe Turbay in fin di vita

Un attentato sconvolge le elezioni in Colombia: durante un comizio a Bogotà, il candidato Miguel Uribe Turbay, giovane e promettente figura politica, è stato gravemente ferito da un colpo d’arma da fuoco. La shockante notizia si fa strada, con un minorenne sospettato di essere l’autore del gesto. La nazione si stringe attorno a questa drammatica vicenda, mentre il destino di Uribe Turbay rimane incerto, lasciando il paese in attesa di risposte e giustizia.

Attentato in Colombia. Miguel Uribe Turbay, 39 anni, uno dei candidati alle presidenziali del partito Centro Democratico pro-Uribe, è stato gravemente ferito in un attentato durante un comizio elettorale a Bogotà. Il politico lotta tra la vita e la morte. A sparare sarebbe stato un minorenne. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Spari al comizio elettorale in Colombia: il candidato alle presidenziali Miguel Uribe Turbay in fin di vita

