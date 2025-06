Spara alla moglie in testa e la uccide | arrestato

Un dramma sconvolgente scuote Lecce: un uomo di 81 anni ha sparato alla moglie, uccidendola davanti ai loro occhi. La tragica vicenda si è consumata in via Bernardino Bonifacio e ha lasciato la comunità sotto shock. Immediatamente arrestato, l’uomo ora deve affrontare le accuse per un gesto che ha spezzato una famiglia e scosso l’intera città . La vicenda è ancora al centro delle indagini, mentre si cercano risposte a un’atroce tragedia.

