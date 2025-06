Spara alla moglie e poi chiama il 118 | la donna trovata morta in camera da letto

Un dramma sconvolgente scuote Lecce: un uomo di 81 anni ha sparato alla moglie, Amalia Quarta, di 83 anni, provocandone la morte, e ha chiamato i soccorsi. Un episodio atroce che mette ancora una volta in luce la dura realtà del femminicidio. La tragica vicenda invita a riflettere sull'importanza di intervenire tempestivamente per prevenire simili tragedie.

