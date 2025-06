Spara al drone del vicino | revocato il porto d’armi a un 37enne di Ariano Irpino

Un episodio che desta preoccupazione scuote la tranquilla Ariano Irpino: un uomo di 37 anni ha sparato al drone del vicino, portando alla revoca del suo porto d'armi. Le forze dell'ordine hanno prontamente agito, assicurandosi che la sicurezza pubblica fosse tutelata. Questa vicenda sottolinea l'importanza di rispettare le norme e di mantenere un comportamento responsabile. La comunità si interroga su come prevenire simili incidenti in futuro.

I poliziotti del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino hanno dato esecuzione a provvedimento di revoca del Questore di Avellino della licenza di porto di fucile uso caccia ad un cittadino arianese trentasettenne precedentemente denunciato all’Autorità giudiziaria per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Spara al drone del vicino: revocato il porto d’armi a un 37enne di Ariano Irpino

