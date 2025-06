Spalletti verso le dimissioni dall’Italia | il ct giunto al capolinea

Dopo il ko in Norvegia, il futuro di Luciano Spalletti con la Nazionale italiana sembra ormai segnato. Le voci di un suo possibile addio si fanno sempre più insistenti, lasciando presagire una svolta importante per il calcio azzurro. La sua avventura sulla panchina dell’Italia potrebbe concludersi presto, aprendo nuovi capitoli e opportunità. È il momento di capire cosa riserva il futuro per il ct e la nostra nazionale.

Spalletti pronto per le dimissioni dall'Italia dopo il tonfo dell'Italia in Norvegia. Gianlucadimarzio aggiorna sul capitolo Spalletti Italia, con l'avventura del CT che sembra giunta al capolinea. L'ex tecnico di Inter e Napoli è dunque pronto all'addio. IL CT – «Luciano Spalletti potrebbe non essere più il ct dell'Italia: si va sempre più verso le dimissioni dell'allenatore. Prende sempre più corpo l'idea che l'avventura di Luciano Spalletti da ct dell'Italia sia arrivata al termine. È quanto si apprende alla vigilia della gara contro la Moldavia degli Azzurri, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale di calcio.

In questa notizia si parla di: Italia Spalletti Dimissioni Capolinea

