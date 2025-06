Spalletti verso l' addio all' Italia | il commissario tecnico potrebbe andar via dopo la Moldavia Dalla sconfitta contro la Norvegia ai malumori cosa è successo

Luciano Spalletti, il tecnico che ha preso le redini dell’Italia nell’estate 2023, potrebbe presto salutare la Nazionale. Dopo la recente sconfitta contro la Norvegia e i malumori crescenti, l’addio all’azzurro sembra ormai imminente. Cosa è successo davvero? E quali saranno le conseguenze di questa decisione? Scopriamo insieme i retroscena di un possibile cambio in corsa che potrebbe cambiare il volto del calcio italiano.

Luciano Spalletti è a un passo da lasciare la panchina dell'Italia. Il commissario tecnico azzurro, che aveva preso la panchina nell'estate del 2023, ha deciso di lasciare il suo ruolo.

Nella giornata di martedì ci sarà un confronto tra il Presidente della Figc Gabriele #Gravina e Luciano #Spalletti. A forte rischio la posizione del Commissario Tecnico dell’Italia! [@MatteMoretto] Partecipa alla discussione

I TIFOSI CHIEDONO LE DIMISSIONI IMMEDIATE DI SPALLETTI Disastro #Italia sul campo della #Norvegia: i tifosi Azzurri insorgono sui social chiedendo l'addio immediato del Commissario Tecnico #Spalletti dovrebbe lasciare subito la #Nazionale Partecipa alla discussione

