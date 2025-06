Spalletti verso l’addio alla Nazionale Italiana | il punto di Sky Sport

L’aria in casa Italia si fa sempre più bollente: Luciano Spalletti, il ct della Nazionale, sembra pronto a lasciare il suo ruolo, mentre la qualificazione ai Mondiali del 2026 pende da un filo. Le ultime notizie di Sky Sport rimbombano nel cuore del movimento calcistico italiano, con una conferenza stampa imminente che potrebbe segnare un punto di svolta. Resta da capire quali saranno le mosse future e come reagirà il calcio italiano a questa inaspettata svolta.

