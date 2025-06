Spalletti | Sono stato esonerato ma io non volevo mollare

Luciano Spalletti, tra emozione e rispetto, ha annunciato il suo esonero dalla guida della Nazionale italiana. Con parole sincere e un pizzico di amarezza, il tecnico ha ribadito il suo desiderio di continuare a contribuire al calcio azzurro, ma ha anche dimostrato grande dignitĂ nel lasciare il ruolo. La sua determinazione e passione non si spengono qui: il futuro riserva ancora molte sorprese.

Le prime parole della conferenza stampa di Coverciano in cui Luciano Spalletti ha annunciato il suo esonero da ct della Nazionale: "Ieri sera con il presidente siamo stati insieme un bel po' come succede durante i ritiri e mi ha comunicato che sarò sollevato da ct della Nazionale. A me è dispiaciuto. Io non avevo nessuna intenzione di nulla e avrei preferito rimanere al mio posto e continuare a fare il mio lavoro come ho sempre fatto nella mia carriera. Però poi esonero è, e ne prendo atto. Devo prendere atto del percorso, dei risultati, della disponibilitĂ sua nei miei confronti. Io ho sempre interpretato questo ruolo come un servizio alla patria e agevolerò in tutti i modi il futuro della nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti: "Sono stato esonerato, ma io non volevo mollare"

