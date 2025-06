Spalletti scusi si è sentito tradito? Il ct si alza e se ne va

Luciano Spalletti, annunciando il suo addio alla Nazionale italiana, si presenta deciso e senza mezze misure, pronto a guidare comunque la squadra nell'impegno contro la Moldavia. La sua reazione alle pressioni e alle domande sul rapporto con i calciatori rivela un uomo di forte carattere, determinato a mantenere la concentrazione sulla partita. La sua figura rimane centrale nel panorama calcistico italiano, lasciando aperte molte domande sul futuro della Nazionale.

Luciano Spalletti ha annunciato in conferenza stampa che non sarà più il ct della Nazionale italiana, ma sarà in panchina domani sera nel match contro la Moldavia per le qualificazioni ai Mondiali 2026. «Spalletti, scusi, si è sentito tradito?»: la reazione del Ct. Il Ct non ha gradito la domanda sul feeling con i calciatori e ha dichiarato: « Per me il feeling l'ho trovato con tutti i calciatori, sennò fammi nomi e cognomi. Se devo dire qualcosa, forse ho lisciato troppo. Sono andato sempre verso gli abbracci, di comprendere tante cose, dopo l'Europe0 essere meno ossessivo, più amico, più rotondo.