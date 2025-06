Spalletti | sarò esonerato me l’ha detto Gravina

Luciano Spalletti apre il cuore in conferenza stampa, rivelando un colpo di scena inatteso: l'esonero annunciato da Gravina. Con sincerità e determinazione, il tecnico si prepara alla partita contro la Moldova, consapevole delle sfide che lo attendono. La sua professionalità e passione per il calcio rimangono intatte, anche di fronte a un addio imminente. La sua storia, fatta di successi e sacrifici, non si ferma qui: la sua carriera continua a scrivere pagine importanti.

Roma, 8 giugno 2025 – "Ieri sera siamo stati insieme un bel po' con il presidente Gravina e mi ha comunicato che sarò sollevato all'incarico. Io non avrei mollato, ma esonero è". Lo ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa, alla vigilia della partita con la Moldova. " Domani vado in panchina, poi risolveremo il contratto", ha spiegato. "Io soprattutto quando le cose non vanno bene preferisco restare al mio posto, continuare a fare il mio lavoro. Però poi esonero è e devo prenderne atto. Con Gravina ho un buonissimo rapporto e ne devo prendere atto - ha detto ancora Spalletti -. Qualche risultato negativo è venuto fuori ed è giusto cercare il meglio tutti insieme.

