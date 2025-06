Spalletti saluta l’Italia con amarezza e lacrime | esonero a poche ore dalla Moldavia Ranieri verso la panchina azzurra

Luciano Spalletti saluta l’Italia con amarezza e lacrime, lasciando un vuoto difficile da colmare. A poche ore dalla sfida decisiva contro la Moldavia, il suo esonero segna la fine di un ciclo senza grandi trionfi e apre un nuovo capitolo per la Nazionale. Mentre Ranieri si avvicina alla panchina azzurra, il futuro del calcio italiano si fa ancora più incerto, ma la passione resta intatta.

Il ciclo di Spalletti termina senza gloria, il sogno mondiale riparte (forse) da Sir Claudio.. Luciano Spalletti non sarà più il commissario tecnico della Nazionale italiana. La notizia, ufficializzata con una conferenza stampa a Coverciano, è giunta a meno di 24 ore dalla cruciale sfida di qualificazione mondiale contro la Moldavia, in programma al Mapei Stadium. Una decisione che era nell’aria ma che solleva più di un interrogativo sulle modalità con la quale è avvenuta e sulle scelte comunicative della FIGC, con il presidente Gabriele Gravina che ha informato direttamente Spalletti della decisione solo nella tarda serata di ieri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Spalletti saluta l’Italia con amarezza e lacrime: esonero a poche ore dalla Moldavia, Ranieri verso la panchina azzurra

