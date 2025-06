Spalletti ribaltone Italia clamoroso | il CT verso le dimissioni – Sky

Un terremoto scuote il calcio italiano: Luciano Spalletti potrebbe lasciare il ruolo di CT già nelle prossime ore, dopo la sconfitta contro la Norvegia. Un ribaltone clamoroso che fa tremare le fondamenta dell’ItalLia azzurra, mentre il tecnico si prepara a ufficializzare le sue dimissioni davanti alle telecamere. La Nazionale si trova al bivio, e tutto sembra essere in bilico prima del delicato match con la Moldova.

Luciano Spalletti va verso le dimissioni da CT dell’Italia. Incredibile ribaltone in casa azzurra, dopo la clamorosa sconfitta contro la Norvegia. Il commissario tecnico può lasciare già oggi o dopo la partita contro la Moldova di domani sera. DIMISSIONI IN VISTA – Luciano Spalletti nelle prossime ore potrebbe dimettersi. Il CT, infatti, che tra poco parlerà prima a Sky Sport e poi in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Moldova, seconda partita delle qualificazioni per i Mondiali del 2026, sembra orientato a lasciare la panchina della Nazionale azzurra. La sconfitta contro la Norvegia per 3-0 a Oslo potrebbe diventare fatale. 🔗 Leggi su Inter-news.it