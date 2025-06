Spalletti molti giocatori non lo seguono più È poco lucido le conferenze sono psicodrammi Corsera

Insomma, tiene a mente che un giornalista deve raccontare con onestà e attenzione, senza lasciarsi coinvolgere da emozioni o polemiche di cortile. Solo così si può restituire al pubblico un quadro autentico e imparziale di quanto accade nel mondo del calcio.

Il Corriere della Sera rimedia all'incredibile assenza di Fabrizio Roncone sul giornale di ieri (per cortesia, mai più post-partita senza Roncone) e riporta il giornalista a scrivere di Nazionale e di Spalletti. E si vede. Roncone azzanna la preda, non pratica il giornalismo relazionale, non scrive per non dire. Insomma, tiene a mente che esiste un lettore. Amen. Ecco un ampio stralcio della sua analisi su Spalletti: È una domanda brutale, piena di amarezza e rimpianto, ma inevitabile: siamo sicuri che Luciano Spalletti sia ancora il ct giusto per la Nazionale azzurra? A questo punto, perciò, occorre essere pragmatici, serve onestà intellettuale.

