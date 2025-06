Spalletti mandato ad annunciare il suo licenziamento prima dell’ultimo giorno di lavoro è surreale

Un episodio che lascia senza parole, simbolo di una situazione ormai surreale nel calcio italiano. Spalletti, annunciando il suo licenziamento prima dell’ultimo giorno di lavoro, mette in discussione le consuetudini e riflette il momento critico che stiamo attraversando. È un episodio che ci costringe a riflettere su cosa siamo diventati e sul futuro di uno sport tanto amato. Continua a leggere per scoprire i retroscena di questa decisione senza precedenti.

La conferenza stampa del ct, che comunica il licenziamento ma sarà ugualmente in panchina con la Moldavia, spiega bene cosa siamo diventati. Non si è mai visto che un allenatore si presenti ai giornalisti per annunciare l'esonero. 🔗 Leggi su Fanpage.it