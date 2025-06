Spalletti lascia l’Italia dimissioni a un passo | De Rossi e Ranieri possibili sostituti

Dopo la batosta contro la Norvegia, il calcio italiano si trova a un punto di svolta cruciale. Spalletti potrebbe presto lasciare la guida della Nazionale, con i nomi di De Rossi e Ranieri sul tavolo come possibili sostituti. La crisi si fa sentire forte, e il futuro degli Azzurri sembra appeso a un filo: sarà questa l'occasione per rinascere o segnare la fine di un ciclo?

È ancora freschissima la vergogna post Norvegia in casa Italia, un secco 3-0 ad Oslo dove arrendevolezza e mancanza di dignità hanno caratterizzato la prestazione degli Azzurri. In una partita così importante per le sorti del girone di qualificazione al prossimo Mondiale (competizione a cui manchiamo da due edizioni), semplicemente non c'è stato nulla, da idee tattiche ad una parvenza di tecnica, per non parlare della mancanza di grinta e onore verso una maglia così importante da indossare. Il primo colpevole non poteva che essere Luciano Spalletti, ed ecco subito novità inattese. Sembrava che ogni discorso sul futuro del ct fosse rimandato a dopo la partita di domani contro la Moldova, e invece, come riportato da Sky Sport e Fabrizio Romano, le sue dimissioni sono ad un passo.