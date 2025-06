Spalletti lascia la Nazionale L' ultima partita contro la Moldova

Domani sera, a Reggio Emilia, la Nazionale italiana si appresta a disputare la sua ultima partita con Luciano Spalletti sulla panchina, un match che segna la fine di un’era iniziata appena quest’estate. L'addio del tecnico apre un nuovo capitolo per il calcio azzurro, mentre i tifosi attendono di scoprire quale sarà il futuro della nostra nazionale. Un momento di grande emozione e cambiamento che lascerà il segno nel cuore di tutti gli appassionati.

AGI - Sarà una Nazionale italiana con un ct in uscita quella che domani sera a Reggio Emilia affronterà la Moldova nella seconda gara del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026. Luciano Spalletti, infatti, lascerà il suo incarico al termine della sfida del Mapei stadium, chiudendo anticipatamente la sua avventura iniziata il 18 agosto 2023. L'annuncio di Spalletti. "Ieri sera con il presidente federale Gabriele Gravina siamo stati un po' insieme, come accade in tutti i ritiri e non solo, e mi ha comunicato che sarò sollevato dall'incarico di ct della Nazionale. A me è dispiaciuto visto anche il rapporto che abbiamo" ha annunciato Spalletti che subito dopo ha puntualizzato: " Non avevo nessuna intenzione di mollare. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Spalletti lascia la Nazionale. L'ultima partita contro la Moldova

In questa notizia si parla di: Spalletti Nazionale Moldova Lascia

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

SPALLETTI-ITALIA: RAPPORTO VERSO LA FINE L'ex Napoli si prepara a lasciare il ruolo da CT della Nazionale Da capire se l'addio avverrà prima o dopo la sfida contro la Moldova Stefano Pioli indiziato come possibile successore #FIGC #Spalletti Partecipa alla discussione

Spalletti esonerato:”Io tradito?”Commosso,il ct Luciano Spalletti lascia la sala stampa scuotendo la testa “Io non avrei mollato,ma esonero è”ha detto il tecnico degli azzurri in conferenza stampa. Guiderà la Nazionale per l’ultima volta,domani contro la Moldov Partecipa alla discussione

Spalletti lascia la Nazionale. L'ultima partita contro la Moldova - AGI - Sarà una Nazionale italiana con un ct in uscita quella che domani sera a Reggio Emilia affronterà la Moldova nella seconda gara del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026. Luciano Sp ... Come scrive msn.com

Spalletti lascia la Nazionale dopo Italia-Moldova: “Sarò sollevato dall’incarico” - È finita l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana. Il commissario tecnico lascerà la guida degli Azzurri dopo la partita tra Italia e Moldova, in programma lunedì, come ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Spalletti esonerato, lascia la Nazionale ma dopo il match con la Moldova: “Deluso da me stesso, volevo restare” - Simbolo di un movimento calcistico nel caos più assoluto. Lunedì sera Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, andrà in panchina nel secondo match di qualificazione per i prossimi Mondiali di c ... Da msn.com