Spalletti lascia la Nazionale dopo Italia-Moldova | Sarò sollevato dall’incarico

Dopo un percorso ricco di sfide e emozioni, Luciano Spalletti chiude il capitolo sulla panchina degli Azzurri. La sua partenza, annunciata ufficialmente, segna la fine di un’era per la Nazionale italiana. Mentre l’Italia si prepara alla partita contro la Moldova, gli occhi sono puntati sul futuro della nostra rappresentativa. Resta ora da capire quali strade prenderanno i nostri azzurri, ma una cosa è certa: il cambiamento è alle porte.

È finita l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana. Il commissario tecnico lascerà la guida degli Azzurri dopo la partita tra Italia e Moldova, in programma lunedì, come ha annunciato lui stesso in conferenza stampa: “Il presidente Gravina mi ha comunicato ieri sera che sarò sollevato dall’incarico di ct della Nazionale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spalletti lascia la Nazionale dopo Italia-Moldova: “Sarò sollevato dall’incarico”

