Spalletti la mini-rivoluzione con la Moldavia per provare a tenersi l’Italia | da Cambiaso a Orsolini-Lucca | Primapagina

In un momento di incertezza, Spalletti mette in atto una mini-rivoluzione con la Moldavia, cercando di consolidare la sua Italia e rilanciare le speranze azzurre. Dalle novità in attacco a cambi strategici in difesa, il ct mira a rinvigorire la squadra e cambiare rotta. La sfida si fa più che mai decisiva: ogni mossa potrebbe decidere il futuro della Nazionale. Ma quali saranno le scelte che definiranno il cammino verso il traguardo?

Dopo la disfatta di Oslo contro la Norvegia, l'Italia del ct Luciano Spalletti dovrà necessariamente voltare immediatamente pagina. Gli Azzurri saranno, infatti, chiamati a reagire, mostrando un calcio totalmente diverso rispetto a quello visto contro la Norvegia di Erling Haaland.

