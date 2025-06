Spalletti la conferenza stampa dell' esonero | se ne va così

Luciano Spalletti, protagonista di un gesto emblema, ha lasciato la sala stampa dopo aver annunciato il suo esonero dalla Nazionale. Una scelta forte, accompagnata da parole di gratitudine verso chi lo ha supportato, ma anche da un senso di amarezza che traspare nel suo saluto finale. È un addio che risuona come un nuovo capitolo nella sua carriera, lasciando il pubblico e gli appassionati con molte domande sul futuro.

L'ultima domanda della conferenza stampa in cui Luciano Spalletti ha comunicato di essere stato esonerato dalla carica di commissario tecnico della Nazionale. Gli viene chiesto se si sia sentito tradito, lui risponde: "Ma no. ringrazio Gravina, Giancarlo (Viglione, ndr), Marco (Brunelli, ndr), Mauro (Vlahovic, ndr) Roberto (Coramusi, ndr) Emiliano (Cozzi, ndr)". Poi si alza e abbandona la conferenza stampa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti, la conferenza stampa dell'esonero: se ne va così

In questa notizia si parla di: Spalletti Conferenza Stampa Esonero

Spalletti in conferenza (LIVE) - Domani sera, Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa live per analizzare la sfida cruciale contro la Moldavia, dopo la delusione della recente sconfitta contro la Norvegia.

Spalletti ESONERATO: "Il presidente Gravina mi ha comunicato che sarò sollevato dal ruolo di ct della Nazionale dopo la gara contro la Moldova. Mi dispiace, avrei preferito restare e provare a cambiare le cose. Ho un ottimo rapporto con Gravina ma pren Partecipa alla discussione

Spalletti lascia l'Italia! L'annuncio: "Gravina mi ha sollevato dall'incarico, è un esonero" Partecipa alla discussione

Italia, Spalletti esonerato: il tecnico commosso interrompe bruscamente la conferenza stampa - L'ormai ex commissario tecnico lascia commosso dopo una domanda. Il favorito per la successione è Claudio Ranieri ... msn.com scrive

Nazionale, Gravina commenta l'esonero di Spalletti: "C'è troppo voyeurismo" - Il presidente della Figc: "Si puo perdere, ma bisogna capire come. Se la partita non e stata sentita come avremmo dovuto e un problema" ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Spalletti esonerato, il ct commosso lascia la conferenza stampa: le lacrime e cosa è successo - Luciano Spalletti non è più l'allenatore dell'Italia. Il tecnico di Certaldo è stato esonerato dal presidente federale Gabriele Gravina e dopo la partita contro ... Come scrive msn.com