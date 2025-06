Spalletti-Juventus | la pazza idea ma c’è l’inconveniente Napoli

L'addio di Spalletti alla Nazionale ha aperto un vero e proprio dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando anche la suggestione di un suo possibile approdo alla Juventus. La panchina bianconera resta un’ipotesi affascinante ma complicata, con l’ombra dell’inconveniente Napoli che si staglia all’orizzonte. Tra smentite e voci di corridoio, il futuro di Spalletti si infiamma, lasciando tutti a chiedersi: sarà davvero lui il nuovo volto della Juventus?

Spalletti esonerato dalla Nazionale, si fa strada l’ipotesi Juventus. Nessuna conferma ufficiale, ma la suggestione divide i tifosi azzurri e non solo. L’esonero di Luciano Spalletti dalla panchina della Nazionale Italiana ha scosso il panorama calcistico italiano, aprendo scenari imprevisti e suggestioni destinate a far discutere. Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore quella di un possibile approdo del tecnico toscano alla Juventus sempra la più veritiera. Al momento si tratta soltanto di un’idea, una voce tra le tante che affollano il mercato degli allenatori, senza alcuna conferma ufficiale da parte della dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Spalletti-Juventus: “la pazza idea”, ma c’è l’inconveniente Napoli

In questa notizia si parla di: Spalletti Juventus Pazza Idea

Rugani convocato in Nazionale! Il ct Spalletti chiama il difensore della Juventus per sostituire quell’infortunato: tutti i dettagli - È ufficiale: Daniele Rugani entra a far parte della Nazionale! Il CT Spalletti ha deciso di convocare il difensore della Juventus per coprire l'infortunio di un compagno.

Esonero Spalletti: gira una voce sulla Juve - Luciano Spalletti dalla Nazionale alla Juventus, l'addio all'Italia e il possibile approdo in bianconero: che cosa sta succedendo Il calciomercato di Luciano Spalletti dice addio alla Nazionale, l'eso ... Scrive spazioj.it

Cambiaso pronto a Juve-Inter: da Spalletti un'idea tattica per Allegri - Pazienza. Certo, l’appetito vien mangiando e una volta conquistata la prima convocazione in Nazionale, per giunta con tanto di elogi non banali da parte di Luciano Spalletti, poi confermati ... Come scrive tuttosport.com

Spalletti, buoni propositi e una pazza idea - Povero Luciano, rieccolo con i “nemici” dei media ai quali ha confessato di aver passato una brutta estate dopo la batosta degli Europei. Ma a parte il dolore per quella figuraccia in Germania ... Lo riporta corrieredellosport.it