Spalletti Juve Zazzaroni sgancia la mina | Esonerato da Gravina la Juventus ha risolto il problema dell’allenatore

L’addio di Spalletti alla Nazionale ha scatenato un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio italiano. Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, non si è tirato indietro, sganciando la sua "mina" su un possibile futuro in bianconero. La Juventus, secondo il giornalista, ha ormai risolto il dilemma dell’allenatore: sarà Spalletti il nuovo protagonista di questa storma? La risposta si annuncia ricca di colpi di scena.

Spalletti Juve, Zazzaroni – direttore del Corriere dello Sport – ha parlato così dopo l'addio alla panchina dell'Italia. Sul suo profilo Instagram, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni si è espresso così a proposito del futuro di Luciano Spalletti dopo l'esonero dalla panchina dell'Italia. Si apre l'ipotesi Juve secondo il giornalista. SPALLETTI – «Oggi abbiamo assistito a qualcosa di grottesco: la conferenza stampa di Spalletti mi ha lasciato veramente perplesso, quasi imbarazzato. Un ct della Nazionale che dichiara di essere stato esonerato prima di una partita, mi chiedo: cosa è successo? Perché non dopo? Per quale motivo non gli è stato comunicato dopo? O probabilmente gli è stato comunicato e gli è stato detto di dirlo dopo la partita.

