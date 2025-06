Spalletti Italia il Commissario Tecnico verso le dimissioni! La decisione dopo la clamorosa sconfitta in Norvegia Gli ultimi aggiornamenti

Luciano Spalletti sembra pronto a lasciare la panchina dell'Italia dopo la pesante sconfitta in Norvegia, che ha messo fine alla sua avventura sulla nazionale azzurra. La decisione, secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, potrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore, lasciando un segno indelebile nel futuro del calcio italiano. Gli addii spesso aprono nuove strade: cosa riserverĂ il domani agli Azzurri?

Spalletti Italia, il Commissario Tecnico verso le dimissioni: si va verso l’addio dopo il pesantissimo 3-0 di Oslo. Gli aggiornamenti. L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dell’ Italia sarebbe giĂ arrivata al capolinea. Come riportato da Sky Sport, si va verso le dimissioni del Commissario Tecnico azzurro: la decisione potrebbe essere comunicata nelle prossime ore. Dopo il pesantissimo ko in Norvegia, il CT sembra dunque intenzionato a fare un passo indietro. Il primo nome per la sua successione è quello di Stefano Pioli, che era stato accostato anche alla panchina della Juve. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Italia, il Commissario Tecnico verso le dimissioni! La decisione dopo la clamorosa sconfitta in Norvegia. Gli ultimi aggiornamenti

In questa notizia si parla di: Italia Dimissioni Spalletti Commissario

I TIFOSI CHIEDONO LE DIMISSIONI IMMEDIATE DI SPALLETTI Disastro #Italia sul campo della #Norvegia: i tifosi Azzurri insorgono sui social chiedendo l'addio immediato del Commissario Tecnico #Spalletti dovrebbe lasciare subito la #Nazionale Partecipa alla discussione

Gravina e Spalletti a casa per non compromettere, dopo il flop all'Europeo, anche il Mondiale: l'avevo scritto un anno fa enumerando tutte le loro nefandezze, naturalmente nel silenzio dei piĂą L'1 luglio scorso, subito dopo Svizzera-Italia 2-0 e il naufragio azzur Partecipa alla discussione

Italia, Spalletti verso le dimissioni: Pioli favorito numero uno - `Gli attacchi che sta subendo Spalletti sono immeritati. L`ho trovato molto combattivo. Da subito dopo la partita ha indossato l`elmetto e l`armatura. Stiamo parlando. Scrive calciomercato.com

Italia, Spalletti ai saluti: si chiude l'avventura in azzurro - Luciano Spalletti non sarà più il commissario tecnico della Nazionale italiana. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la sua avventura sulla panchina degli Azzurri è giunta al termine. Dopo ... Secondo laziopress.it

Di Marzio: “Spalletti verso le dimissioni da Ct dell’Italia. Pioli favorito per sostituirlo” - Gianluca Di Marzio ha rivelato che Luciano Spalletti va verso le dimissioni da Ct dell'Italia: "Luciano Spalletti potrebbe non essere più il ct della Nazionale: si va sempre ... Riporta tuttojuve.com