Spalletti-Italia confusione totale | la ricostruzione lascia senza parole

L’addio di Spalletti alla panchina azzurra ha scosso il calcio italiano, generando un mare di confusione e interrogativi sulla vera ricostruzione dietro le quinte. La sua breve esperienza, iniziata nell’estate del 2023, si conclude in modo prevedibile, lasciando però molte ombre sulle responsabilità della FIGC. In un contesto già complesso, ora si apre un nuovo capitolo, che richiede chiarezza e riflessione. La domanda è: cosa riserverà il futuro della Nazionale?

Spalletti è stato esonerato dall’Italia, ma il suo addio alla Nazionale lascia aperti molti interrogativi. E non mancano già le polemiche sulla ricostruzione del suo addio e le responsabilità della FIGC. È finita con un prevedibilissimo esonero, l’esperienza di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale. Arrivato in panchina nell’agosto del 2023, dopo l’improvviso addio di Mancini alla volta dell’Arabia Saudita, l’ex allenatore del Napoli campione d’Italia non è riuscito a convincere. Dopo il tragico Europeo della scorsa estate, la sua squadra era sembrato in grado di risollevarsi, ma venerdì in Norvegia è arrivata la debacle definitiva. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Spalletti-Italia, confusione totale: la ricostruzione lascia senza parole

In questa notizia si parla di: Spalletti Italia Ricostruzione Lascia

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Spalletti lascia la Nazionale dopo Italia-Moldova: “Sarò sollevato dall’incarico” - È finita l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana. Il commissario tecnico lascerà la guida degli Azzurri dopo la partita tra Italia e Moldova, in programma lunedì, come ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Italia, Spalletti lascia la conferenza stampa dopo la domanda: "Ti senti tradito da qualcuno?", cos'è successo - Luciano Spalletti lascia la conferenza stampa a sorpresa dopo la domanda di una giornalista che gli aveva chiesto se - dopo aver appreso dal presidente della FIGC. Come scrive msn.com

Spalletti out. Il ct lascia la Nazionale: "Sarò sollevato dall'incarico" - "Sarò sollevato dall'incarico". Così Luciano Spalletti, in conferenza stampa prima di Italia-Moldova. Decisiva la sconfitta con la Norvegia, spunta l'ipotesi di Stefano Pioli per la successione. Lo riporta huffingtonpost.it