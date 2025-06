Spalletti | Io feeling con tutti ho pure lisciato troppo! Poi abbandona la sala stampa

Luciano Spalletti, nel suo addio alla Nazionale, ha condiviso un quadro sincero del suo rapporto con i giocatori, affermando di aver instaurato un buon feeling con tutti. Nonostante qualche passo falso e momenti difficili, il tecnico ha mostrato rispetto e trasparenza, anche toccando il tema di Acerbi dell’Inter. Con un tono aperto e diretto, Spalletti si prepara a lasciare la scena, ma non senza aver lasciato un segno indelebile.

Spalletti parla anche del rapporto con i giocatori della Nazionale, riferimento pure ad Acerbi dell’Inter. Poi abbandona la sala stampa. FEELING CON I GIOCATORI – Durante la sua conferenza stampa dove ha annunciato l’addio dalla Nazionale, Luciano Spalletti ha risposto pure alla domanda sul rapporto con i giocatori. Il riferimento a Francesco Acerbi è quasi d’obbligo, ecco le parole di Spalletti: « Io il feeling l’ho trovato con tutti. All’inizio due-tre discorsi sull’appartenenza e sul nostro modo di pensare li ho fatti. Anzi io ho lisciato forse troppo. Sono andato sempre verso gli abbracci, verso il fatto di comprendere tante cose, di non poterli vedere, di essere meno ossessivo, piĂą amico e rotondo nelle richieste di allenamento. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Spalletti: «Io feeling con tutti, ho pure lisciato troppo!» Poi abbandona la sala stampa

In questa notizia si parla di: Stampa Spalletti Feeling Pure

Spalletti verso l'addio alla Nazionale, conferenza stampa alle 15. Pioli il favorito per il ruolo di c.t. - L’addio di Spalletti alla nazionale si avvicina, con la conferenza stampa prevista alle 15. Intanto, Pioli emerge come il favorito per il ruolo di commissario tecnico, dopo la recente batosta contro la Norvegia che ha complicato i sogni di qualificazione al Mondiale 2026.

Poco feeling, approcci sbagliati, zero guizzi: quello che Spalletti poteva fare. E non ha fatto - Contro la Svizzera, negli ottavi di Euro 2024, pensavamo di aver toccato il fondo e speravamo che da lì in poi saremmo risaliti. La discreta Nations League disputata invece ci ha illusi e al primo app ... Si legge su gazzetta.it

La nuova Italia di Spalletti: da Camarda-Baldanzi a Fabbian-Kayode! Chi "rischia" il posto: i nomi - Questo è ciò che ha raccontato in conferenza stampa Spalletti ... il CT Spalletti per una nuova Italia più giovane: "Se è vero che c'erano dei figli (Di Lorenzo), è vero pure che qualcuno ... msn.com scrive

Spalletti, rivivi la diretta della sua conferenza stampa - La conferenza stampa prosegue in un clima disteso e Spalletti anticipa la domanda di ... ho dato tutto me stesso e pure di più. Sono felice anche io". Quando è maturata la consapevolezza che ... Riporta corrieredellosport.it