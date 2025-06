Spalletti in conferenza LIVE

Domani sera, Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa live per analizzare la sfida cruciale contro la Moldavia, dopo la delusione della recente sconfitta contro la Norvegia. Il commissario tecnico dell’Italia è pronto a condividere strategie, riflessioni e motivazioni, inseguendo il riscatto della Nazionale. Rimanete con noi per seguire in diretta tutte le novità e le parole di Spalletti prima del grande match.

Il ct dell’Italia Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Moldavia di domani sera; la Nazionale è reduce dalla sconfitta 3-0 contro la Norvegia. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti in conferenza (LIVE)

In questa notizia si parla di: Spalletti Conferenza Primo Essere

Gravina e Spalletti a casa per non compromettere, dopo il flop all'Europeo, anche il Mondiale: l'avevo scritto un anno fa enumerando tutte le loro nefandezze, naturalmente nel silenzio dei più L'1 luglio scorso, subito dopo Svizzera-Italia 2-0 e il naufragio azzur Partecipa alla discussione

Spalletti diretta prima di Italia-Moldavia: la conferenza stampa live - Le dichiarazioni del commissaro tecnico prima della seconda sfida del girone di qualificazione per i Mondiali: aggiornamenti in tempo relae ... corrieredellosport.it scrive

Spalletti, ribaltone Italia clamoroso: il CT verso le dimissioni – Sky - Luciano Spalletti va verso le dimissioni da CT dell'Italia. Incredibile ribaltone in casa azzurra, dopo la clamorosa sconfitta contro la Norvegia. Il - Leggi su Inter-News ... Scrive inter-news.it

Spalletti dopo Norvegia-Italia: le dichiarazioni in tv e in conferenza - Esordio da incubo per gli azzurri, sconfitti 3-0 e con la strada già in salita per la qualificazione ai Mondiali 2026: tutte le parole del ct in tempo reale ... msn.com scrive