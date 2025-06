Spalletti in bilico Gravina lo congela | Il rilancio sarà con lui? Non posso dirlo

Luciano Spalletti si trova in un momento delicato, sospeso tra incertezza e attesa. Gravina, il presidente della Figc, ha deciso di congelare il suo futuro, lasciando aperta solo la possibilità di un rilancio con lui, anche se senza garanzie immediate. La recente sconfitta contro la Norvegia ha alimentato dubbi e tensioni, ma il volto del nuovo progetto azzurro resta ancora da definire, mentre il countdown verso una decisione finale continua.

Luciano Spalletti è in bilico o forse anche qualcosa in più. E anche se non arriverà l’incastro giusto per trovare il suo successore, lasciandolo sulla panchina dell’ Italia, il commissario tecnico lo farà comunque con un futuro congelato nel breve termine. La sconfitta per 3-0 contro la Norvegia è stata definita inaccettabile sotto il profilo della prestazione dal presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha quindi messo l’allenatore della Nazionale sulla graticola. Seppur con parole ambigue, il sottotesto del numero uno federale appare chiaro: “Mi hanno dato fastidio gli attacchi di alcuni soggetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spalletti in bilico, Gravina lo congela: “Il rilancio sarà con lui? Non posso dirlo”

