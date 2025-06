Spalletti in bilico? Gravina | Italia può perdere ma così è inaccettabile!

L’Italia si trova in una situazione critica dopo la sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, un risultato che mette Spalletti in bilico e solleva interrogativi sulla sua permanenza sulla panchina azzurra. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha affrontato la questione alla vigilia della sfida con la Moldova, sottolineando che perdere in questo modo è inaccettabile. La Nazionale deve reagire subito per evitare conseguenze ben più gravi.

L’Italia perde 3-0 contro la Norvegia nella sfida qualificazione al Mondiale. Luciano Spalletti ora rischia la panchina? Le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Modavia. ALTRA GRANDE SFIDA – Mancano poco più di 24 alla seconda gara dell’Italia nel girone di qualificazione ai mondiali di calcio del 2026. Sconfitta che, tra le altre cose, rischia anche di compromettere la vittoria del girone per gli uomini di Spalletti e che potrebbe portare a dover affrontare i playoff. Gabriele Gravina torna a parlare dopo il 3-0 incassato dalla Nazionale a Oslo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Spalletti in bilico? Gravina: «Italia può perdere, ma così è inaccettabile!»

In questa notizia si parla di: Italia Spalletti Gravina Bilico

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

La panchina di Luciano Spalletti non è mai stata così in bilico. L'addio è una possibilità più che concreta, appuntamento con Gravina fissato dopo Italia-Moldavia. L'impressione è che ci sia una nuova rivoluzione alle porte. L'impressione è che sia anche neces Partecipa alla discussione

#Primepagine dei principali quotidiani sportivi italiani #8giugno2025 Partecipa alla discussione

Italia in bilico: dall’incontro tra Gravina e Spalletti ai possibili sostituti - Già in queste ore un primo confronto può andare in scena tra Gravina e il ct Spalletti, ma si deciderà tutto da martedì in poi ... Lo riporta calciomercato.it

Spalletti in bilico, martedì l’incontro con Gravina: Pioli in pole - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Da msn.com

Il futuro di Spalletti sulla panchina dell’Italia è in bilico: tutte le alternative possibili - Martedì sarà il giorno della verità per l'Italia che conoscerà il suo futuro: il ruolo di Spalletti è in bilico, dietro di lui ci sono le alternative ... Si legge su fanpage.it