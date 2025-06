Spalletti in bilico? Gravina | Confermato? Non posso dirlo Ranieri straordinario

L’Italia esce sconfitta, ma il vero tormento si gioca sul futuro tecnico della nazionale. Dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, le parole di Gravina al Festival della Serie A accendono i fari su Spalletti, il quale potrebbe trovarsi in bilico. Tuttavia, l’ammirazione per Ranieri rimane un punto fermo, lasciando aperte molte domande: la panchina azzurra continuerà a essere affidata a Spalletti o arriveranno sorprese? La risposta, come sempre, dipenderà dalle prossime mosse della FIGC.

L’Italia perde 3-0 contro la Norvegia nella sfida qualificazione al Mondiale. Luciano Spalletti ora rischia la panchina? Le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ospite del Festival della Serie A in corso di svolgimento a Parma ha parlato del suo futuro. PESO DELLA MAGLIA – Il presidente Gabriele Gravina nutre grande stima per Luciano Spalletti, ma riguardo il suo futuro resta molto vago, confermando però come la posizione del tecnico toscano sia in bilico. Il numero uno della FIGC, però, si sofferma a parlare dell’importanza della maglia della Nazionale: «I ragazzi dell’82 e del 2006 forse tecnicamente erano inferiori ad altre squadre, ma avevano voglia di dimostrare di essere italiani. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Spalletti in bilico? Gravina: «Confermato? Non posso dirlo. Ranieri straordinario»

