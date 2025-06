Spalletti ha annunciato l’esonero | Con la Moldavia sarà la mia ultima partita

Luciano Spalletti ha ufficializzato la sua uscita dalla panchina azzurra, annunciando che con la sfida contro la Moldavia si concluderà la sua avventura come commissario tecnico dell’Italia. Dopo due anni di impegno e successi, il toscano lascia il ruolo, aprendo un nuovo capitolo per il calcio italiano. La FIGC già lavora al nome del suo sostituto, tra Pioli, Cannavaro e De Rossi, ma quale sarà la prossima direzione?

Termina dopo due anni l’avventura del ct toscano sulla panchina dell’Italia. Lo stesso Luciano Spalletti ha annunciato l’esonero che sarà ufficiale subito dopo il secondo match di qualificazione ai Mondiali contro la Moldavia. La Figc sta già sondando i sostituti, che potrebbero essere Pioli, Cannavaro o De Rossi. SPALLETTI HA ANNUNCIATO L’ESONERO: LE PAROLE DEL CT Il ct ha spiegato in conferenza stampa come è maturata questa decisione: “ Ho incontrato il Presidente Gravina e ci siamo confrontati molto, lì ha comunicato di avermi sollevato dall’incarico. Io non avrei mai voluto lasciare questo posto, non era mia intenzione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Spalletti ha annunciato l’esonero: “Con la Moldavia sarà la mia ultima partita”

