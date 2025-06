Spalletti | Gravina mi ha esonerato io sarei rimasto al mio posto!

L’aria di cambiamento si fa sempre più palpabile nel calcio italiano. Luciano Spalletti, prossimo CT della Nazionale, rivela sorprendenti dettagli sulle sue dimissioni e il colloquio con Gravina, svelando un retroscena che ha scosso gli ambitissimi piani di squadra. In un mondo dove ogni decisione può cambiare le sorti dell’Italia, le parole di Spalletti ci offrono uno sguardo intenso su un capitolo ancora da scrivere: la vera storia dietro le quinte del calcio azzurro.

Luciano Spalletti in conferenza stampa prima di Italia-Moldova, seconda partita di qualificazione ai Mondiali del 2026. Le ultime sulle sue dimissioni. Gravina lo ha esonerato, questa la rivelazione dell’ormai prossimo CT della Nazionale. Ecco le parole. Spalletti, ha incontrato Gravina? Avete deciso qualcosa? Con il presidente ieri sera siamo stati un bel po’. Siamo sempre in contatto e mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico di CT della Nazionale. A me è dispiaciuto, visto che è il rapporto che abbiamo. Io non avevo nessuna intenzione di mollare, io quando le cose non vanno bene avrei preferito rimanere al mio posto e fare il mio lavoro. 🔗 Leggi su Inter-news.it