Spalletti | Gravina mi ha annunciato che sarò esonerato io non mi sarei dimesso

Luciano Spalletti, nel cuore di una conferenza stampa carica di emozioni, rivela un retroscena sorprendente: Gravina gli avrebbe annunciato l’intenzione di esonerarlo, contrariamente alle sue volontà di continuare a guidare la Nazionale. Dopo la sconfitta con la Norvegia, il clima si fa incandescente, tra tensioni e speranze di un futuro ancora tutto da scrivere. La questione ora si concentra su quali strade prenderà il calcio italiano nei prossimi mesi.

Il ct dell’Italia Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Moldavia di domani sera; la Nazionale è reduce dalla sconfitta 3-0 contro la Norvegia. «Ieri sera siamo stati un bel po’ insieme col presidente Gravina, ma siamo sempre in contatto, e mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico da ct della Nazionale. Io non avevo nessuna intenzione di mollare, avrei preferito rimanere al mio posto. E continuar a fare il mio lavoro. È mia intenzione agevolare in ogni modo il futuro della Nazionale, è giusto non essere invidiosi. Farò la risoluzione del contratto. Ho sempre sostenuto che i miei calciatori siano forti, visto che i miei risultati sotto la mia gestione sono questi, devo assumermi le responsabilità che ho. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it