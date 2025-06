Spalletti esonerato | si commuove e lascia la conferenza stampa Deluso da me stesso

La decisione di esonerare Luciano Spalletti segna un momento di grande amarezza per il calcio italiano, già alle prese con le sfide della qualificazione ai Mondiali 2026. La sua commozione in conferenza stampa riflette la delusione profonda e il senso di fallimento, culminato con l’addio ufficiale alla Nazionale. Una scelta dolorosa, ma forse inevitabile, che apre un nuovo capitolo per il nostro movimento calcistico.

È finita con l’ Italia già con un piede fuori dalla qualificazione diretta ai Mondiali 2026, un esonero e la commozione in conferenza stampa. Così forte da costringerlo a interrompere il botta e risposta con i giornalisti, alzarsi e andare via. Luciano Spalletti non sarà più il commissario tecnico della Nazionale italiana. Decisiva nella rottura con il presidente Gabriele Gravina la sconfitta per 3-0 contro la Norvegia. “Sono deluso da me stesso”, ha detto l’allenatore dell’Italia. Poi ha spiegato diversi aspetti della sua avventura sulla panchina azzurra che finirà, come ha spiegato lui stesso, con la risoluzione del contratto dopo Italia-Moldova in programma lunedì: “Darò l’ok”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spalletti esonerato: si commuove e lascia la conferenza stampa. “Deluso da me stesso”

Spalletti in conferenza (LIVE) - Domani sera, Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa live per analizzare la sfida cruciale contro la Moldavia, dopo la delusione della recente sconfitta contro la Norvegia.

Luciano #Spalletti annuncia in conferenza stampa di essere stato esonerato: "Il presidente #Gravina mi ha comunicato che sarò sollevato dall'incarico di ct della Nazionale" #Italia #Sportitalia Partecipa alla discussione

Ennesima brutta figura per il calcio italiano. #Gravina stamattina non esonera #Spalletti, non si dimette né si prende responsabilità, poi manda Spalletti in conferenza stampa a dire che é stato esonerato da Gravina. Le comiche. #Italia Partecipa alla discussione

