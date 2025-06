Spalletti | Esonerato sarei rimasto perché credevo ai Mondiali Poi si commuove e se ne va

L'addio di Spalletti al calcio internazionale scuote gli appassionati: dopo aver sperato nei Mondiali, l’ex CT si commuove e annuncia il suo addio, ammettendo di aver causato delusione nel movimento. Un capitolo che si chiude tra emozioni e consapevolezza, lasciando un segno indelebile nel cuore del calcio italiano. Ma cosa ci riserverà il futuro?

L'ormai ex ct annuncia: "Con la Moldova la mia ultima partita, poi darò ok alla risoluzione del contratto. So di aver creato danni al movimento con i risultati negativi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti: "Esonerato, sarei rimasto perché credevo ai Mondiali". Poi si commuove e se ne va

