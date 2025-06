Spalletti esonerato le reazioni social | Ranieri come Mattarella

L'addio di Luciano Spalletti come ct dell'Italia ha scatenato un'ondata di reazioni social a dir poco infuocate. Tra chi paragona Ranieri a Mattarella per la sua compostezza e chi sogna ancora Pioli, il web si scatena, riflettendo le passioni e le speranze di tifosi e addetti ai lavori. La questione è calda e mette in discussione il futuro del calcio azzurro: chi guiderà davvero la Nazionale?

Luciano Spalletti è stato esonerato da ct dell'Italia. AndrĂ in panchina lunedì sera contro la Moldova e poi lascerĂ la panchina azzurra. Ecco come sui social è stata commentata la conferenza stampa d'addio dell'allenatore, che ora potrebbe essere sostituito da Claudio Ranieri  (la prima scelta). Ma c'è chi preferirebbe Stefano Pioli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti esonerato, le reazioni social: "Ranieri come Mattarella"

Spalletti non si dimetterà perché siamo un popolo di poltronari, va esonerato (Libero) - La recente sconfitta dell’Italia contro la Norvegia ha scatenato un acceso dibattito sulla guida tecnica della Nazionale.

