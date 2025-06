Spalletti esonerato | l’annuncio UFFICIALE del Ct in conferenza

L’ufficialità arriva a sorpresa: Luciano Spalletti, il volto noto del calcio italiano, annuncia la sua separazione dalla Nazionale dopo la sconfitta in Norvegia. La sua avventura da CT si interrompe, lasciando un segno indelebile nel cuore dei tifosi e negli schemi della Nazionale. Con un gesto di grande professionalità, Spalletti saluta, aprendo così un nuovo capitolo per il calcio azzurro. La sua eredità rimarrà impressa nella memoria di tutti gli appassionati.

Arriva l'ufficialità nel corso della conferenza stampa in merito al futuro da tecnico della Nazionale dell'allenatore toscano Le strade di Luciano Spalletti e della Nazionale italiana sono destinate a separarsi. L'avventura da ct è destinata a chiudersi dopo la roboante sconfitta subita per mano della Norvegia ad Oslo nella gara d'esordio per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Nel corso della conferenza stampa prima della gara contro la Moldavia, in programma domani sera a Reggio Emilia, Spalletti ha confermato che è pronto a salutare: "Ieri sera siamo stati un bel po' col presidente Gravina, anche se stiamo spesso insieme.

Spalletti in conferenza (LIVE) - Domani sera, Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa live per analizzare la sfida cruciale contro la Moldavia, dopo la delusione della recente sconfitta contro la Norvegia.

Spalletti ESONERATO: "Il presidente Gravina mi ha comunicato che sarò sollevato dal ruolo di ct della Nazionale dopo la gara contro la Moldova. Mi dispiace, avrei preferito restare e provare a cambiare le cose. Ho un ottimo rapporto con Gravina ma pren

