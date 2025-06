Spalletti esonerato | lacrime rabbia e tutte le espressioni del ct nel momento dell’annuncio

Ecco un capitolo che si conclude con lacrime, rabbia e una profonda emozione: Luciano Spalletti, simbolo di passione e dedizione, è stato ufficialmente esonerato dalla guida della nazionale italiana. La difficile sconfitta contro la Norvegia ha segnato il suo addio, lasciando il mondo del calcio in bilico tra tristezza e riflessione. La domanda ora è: quale sarà il futuro del nostro calcio?

Luciano Spalletti è stato esonerato da ct della nazionale italiana. La decisione è stata presa dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, dopo la dura sconfitta dell’Italia contro la Norvegia che compromette il girone di qualificazione al Mondiale 2026. L’annuncio lo ha dato lo stesso ct nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro la Moldova che sarà l’ultima in panchina, prima dell’accordo per la risoluzione del contratto. Ecco le espressioni del volto di Spalletti nell’ultimo incontro con i giornalisti: commozione, delusione, rabbia e la fuga dopo la domanda su un possibile tradimento da parte di qualcuno. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Spalletti esonerato: lacrime, rabbia e tutte le espressioni del ct nel momento dell’annuncio

