Spalletti esonerato | Gravina mi ha sollevato da incarico io non avrei mollato

Luciano Spalletti, protagonista di un colpo di scena, annuncia durante la conferenza stampa pre Italia-Moldavia di essere stato sollevato dall'incarico di CT su richiesta di Gravina, dopo i risultati in Norvegia-Italia. Nonostante la delusione, il tecnico si mostra combattivo, affermando: "Questo ruolo l’ho sempre...". La situazione apre uno spiraglio di incertezza e riflessione sul futuro della Nazionale italiana.

Luciano Spalletti annuncia in conferenza stampa alle 15 che è stato esonerato su volere di Gravina dopo i risultati di Norvegia-Italia. Lo ha detto durante la conferenza stampa pre match per Italia-Moldavia che si gioca domani. “Ieri sera col presidente Gravina abbiamo parlato un bel po’ e mi ha comunicato che sarò sollevato da ct della nazionale. Sono dispiaciuto, non avevo nessuna intenzione di mollare”. “Questo ruolo l’ho sempre interpretato come servizio alla patria e devo agevolare in ogni modo la nazionale. Farò la risoluzione del contratto” ha aggiunto Spalletti. Cosa ha detto Gravina su Spalletti. 🔗 Leggi su Lapresse.it